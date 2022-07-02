Западный военный эксперт прогнозирует полное окружение гарнизона ВСУ в Лисичанске

02.07.2022  11:34 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Лисичанск застроен менее густо, чем Северодонецк, поэтому оборонять украинской группировке его будет гораздо сложнее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в обзоре, опубликованном журналом «Український тиждень», пишет обслуживающий интересы киевского режима австрийский военный аналитик Том Купер.

Лисичанск застроен менее густо, чем Северодонецк, поэтому оборонять украинской группировке его будет гораздо сложнее....

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По его словам, неизбежное падение лисичанского гарнизона ВСУ вполне возможно.

«Похоже, что украинцы действительно оставили в Лисичанске разве что некоторые арьергардные части. Там нет связи, поэтому утверждать сложно. Этот город не застроен настолько густо, как Северодонецк, поэтому чисто теоретически защищать его сложнее.

Нет сомнений, что последний подконтрольный украинцам путь из Лисичанска – через Белогоровку на Северск – находится под постоянным обстрелом русских вот уже на протяжении недели», – отмечается в материале.

При этом он считает, что наступающие не собираются штурмовать город, поскольку «они его даже не обстреливают».

«Есть сообщения, что русские пройдут последний возможный путь отступления – через Белогоровку и Серебрянку – с применением кластерных артиллерийских боезапасов. Похоже, что кто-то решил просто отрезать лисичанский гарнизон от остальных украинских сил», – считает автор.

При этом события на севере, западе и юго-западе от Лисичанска он характеризует как «драматические».

«К северу от города русский спецназ или (что более вероятно) вагнеровцы, по всей видимости, пересекли Северский Донец и взяли Привольное. Еще дальше – к западу от Лисичанска вагнеровцы, очевидно, – после нескольких дней жестоких столкновений – захватили Спорное и Верхнекаменку, то есть руины Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Оттуда они могут штурмовать Золотаревку (уже сообщили, что зашли на ее окраины сегодня утром) и Верхнекаменское – село в двух километрах восточнее Северска», – пишет Купер.

В эти минуты РИА Новости, ссылаясь на своего военкора с места событий, сообщили, что ВС РФ освободили Золотаревку.

«Для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку, до которой около 6 км», – говорится в телеграм-канале агентства.

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