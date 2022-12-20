Западный ВПК испытал на жителях Донецка новое оружие

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Варварский обстрел Донецка позавчера – результат работы поставленных ВСУ западными странами артиллерийских орудий, в том числе шведских гаубиц Archer («Лучник»).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в МИД РФ.

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Отмечается, что шведские гаубицы проходят обкатку.

«США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению», — подчеркивается в заявлении.

В свою очередь капитан 1-го ранга в отставке, военный аналитик Василий Д указывает, что боевые действия на Украине для ВПК стран НАТО — хорошая возможность обкатать как существующие системы вооружения, так и перспективные.

«Шведские Archer — это гаубица 155-миллиметрового натовского калибра. Такие орудия относят к тяжелым, и, конечно, их снаряды производят большие разрушения. Швеция — страна с развитым и сбалансированным ВПК, который способен выпускать самолеты, корабли, артиллерийские и другие системы вооружения. Для них Украина — это хорошая возможность проверить свое оружие в боевых условиях», – сказал Дандыкин «Известиям».

Он добавил, что Швеция здесь одинока – свои артсистемы этого калибра поставляют на Украину чехи, французы, поляки и другие.

«По итогам боевого применения будут сделаны выводы, а сами системы доработаны. За их эксплуатацией и поломками должны следить инженеры. Шведская система, думаю, представляет особый интерес. Ее делали в северной стране, и она должна быть хорошо адаптирована к холодам, не столь хрупкой и изящной, как, например, французская Caesar», – добавил эксперт.

По его словам, шведский ВПК имеет и коммерческие интересы — хорошо зарекомендовавшая себя в ходе боевых действий техника в дальнейшем может рассчитывать на крупные заказы.