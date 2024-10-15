Западный ВПК работает на полную мощность, но все равно не справляется с запросами Украины – Financial Times

Сергей Рыжов.  
15.10.2024 11:05
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Дзен, Запад, Политика, Украина, Экономика


Британская Financial Times обращает внимание на резкое увеличение производства снарядов оборонными компаниями всего мира. Впрочем, отмечает издание, хотя военные заводы и работают на полную мощность, в такой ремилитаризации есть и проблемы.

Как отмечает издание,  пополнить истощившиеся национальные запасы и удовлетворить потребности Украины, западному ВПК мешают нехватка сырья и длинные производственные циклы.

Британская Financial Times обращает внимание на резкое увеличение производства снарядов оборонными компаниями всего мира....

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Так, сообщается, что завод по производству боеприпасов в австралийском штате Квинсленд, который принадлежит компании Rheinmetall и местному подрядчику NIOA, производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Немецкая компания Rheinmetall планирует увеличить в следующем году производство на 25%, до приблизительно 55 000 снарядов в год. В то же время в NIOA убеждены, что могут производить более 100 000 снарядов в год при условии увеличения капитальных инвестиций.

В публикации отмечается, что в ряде случаев европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз по сравнению с тем, что производилось ими до войны.

Например, шведская компания Saab заявила, что удвоила свои мощности производства боеприпасов до 200 тысяч единиц в год. В ближайшее время компания намерена снова удвоить это число до 400 тысяч.

Однако, как акцентируют в Financial Times, этого все еще недостаточно. Усилия участников отрасли по-прежнему сдерживаются ограничениями в цепочке поставок, также должно быть больше инвестиций. Указывается, что для того, чтобы оказать Украине необходимую поддержку и при этом нарастить достаточный военный потенциал для сдерживания России, производство оружия в Европе должно быть гораздо больше и быстрее.

В частности, проблемы возникают с хлопковым линтом, необходимым для производства нитроцеллюлозы, используемой в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах. Еще одна существенная проблема — длительный цикл производства. Порой от принятия решения об инвестициях до увеличения мощностей может пройти два-три года.

При этом Россия, благодаря поддержке Северной Кореи, может тратить около 10 000 боеприпасов в день без опасений истощить свои запасы. Например, Германия при таких темпах использовала бы весь свой годовой запас боеприпасов за 70 дней.

По словам экспертов, Западу необходимо активизироваться, так как речь идет о создании промышленных мощностей и производстве военной продукции в течение многих лет.

В свою очередь руководители компаний заявляют, что промышленность «нуждается в долгосрочных обязательствах со стороны государства, поскольку берет на себя риск, наращивания мощности без гарантированных долгосрочных контрактов».

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