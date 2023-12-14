Западных денег не будет, вся надежда на глухую оборону – Соскин

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Украина не получит денег на продолжение войны ни от США, ни от Европейского союза. Поэтому речи не может идти ни о каком наступлении – единственный вариант для страны сейчас – это оборона.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день надо говорить, что никакое наступление в условиях полного закрытия помощи от Соединенных Штатов и, скорее всего, провала решения лидеров Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и не будет этих 50 миллиардов, не будет 500 миллионов долларов, не будет 20 миллиардов долларов – все это заблокировано. Поэтому надо по одежке протягивать ножки, то есть, становиться в оборону», – заключил Соскин.