Западных денег не будет, вся надежда на глухую оборону – Соскин

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Украина не получит денег на продолжение войны ни от США, ни от Европейского союза. Поэтому речи не может идти ни о каком наступлении – единственный вариант для страны сейчас – это оборона.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не получит денег на продолжение войны ни от США, ни от Европейского союза....

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«На сегодняшний день надо говорить, что никакое наступление в условиях полного закрытия помощи от Соединенных Штатов и, скорее всего, провала решения лидеров Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и не будет этих 50 миллиардов, не будет 500 миллионов долларов, не будет 20 миллиардов долларов – все это заблокировано. Поэтому надо по одежке протягивать ножки, то есть, становиться в оборону», – заключил Соскин.

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