Западных лидеров раздражает конфликтный попрошайка Зеленский – киевский миллионер

Президент Украины Владимир Зеленский раздражает мировых лидеров тем, что постоянно клянчит деньги, но при этом ведет себя нагло и провоцирует конфликт.

Об этом в эфире видеоблога «Anneksiya» заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Балашова, Зеленский и его команда умудрились поругаться практически со всеми, кто его поддерживали.

«Зеленский потрясающе может конфликтовать. Вот он поехал во Францию. Наконфликтовал. О чем они там говорили? Оказывается, они говорили за закрытой дверью и Зеленский об этом говорил на пресс-конференции, он говорит: «Мы говорили очень долго. Я не помню, о чем, но очень долго». То есть ему так было невыносимо там, Зеленскому, они ругались. Ну, мы вспоминаем – Зеленский поругался с Масляковым, поругался с Ахметовым, поругался в свое время с Левочкиным на его канале, поругался сейчас с Коломойским, поругался с папой римским, поругался с Байденом. Он со всеми конфликтует со своими метаниями, потому что он все время меняет позицию», – сказал миллионер.

«Сейчас с Макроном они усиленно бодаются, они уже Макрона оскорблять начали. Макрон заявляет о том, что он может легион ввести, а Зеленский заявляет о том, что никаких иностранных войск на территории Украины не будет. Это с кем он бодается? Макрон пытается таким образом воздействовать на Путина, я понимаю, чтобы тот остановился и не шел на Киев и Одессу. А что проповедует Зеленский? Зеленскому нужны только деньги и больше ничего: «Дайте мне денег, и я буду воевать этими украинцами сколько хотите. Дайте мне еще денег». Это же повестка дня всей команды, когда говорят: «Хоть лопатами будем биться – дайте денег». Все время «дайте, дайте, дайте». А это начинает раздражать мировых политиков – тебе дают деньги, а ты вместо «спасибо» «фигвамы» нам рисуешь», – заявил Балашов.