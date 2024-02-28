Западных военных надо запустить на Украину под видом миротворцев – Карасев

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Западные военные могут оказаться на территории Украины под видом миротворцев для того, чтобы занять позиции вдоль границ и высвободить находящиеся там подразделения ВСУ.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, это поможет частично компенсировать нехватку людей в украинской армии.

«Единственное, что может быть практическим результатом, планом более-менее прикладным на будущее, если ситуация действительно будет складываться на линии фронта очень серьезно для Украины, учитывая нехватку личного состава в украинских Вооруженных силах. Тогда ситуация может быть следующая – под видом миротворческого контингента могут зайти те или иные несколько европейских государств, которые дадут согласие на миротворческий контингент так называемый, хотя, конечно, это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, на Западной Украине, ближе к юго-западу – это район Николаева, Одессы и ближе к Приднестровью для того, чтобы там разместить контингент. А те Вооруженные силы Украины, которые находятся там, были бы переброшены на линию фронта – туда, где проходят сейчас боевые действия, где действительно есть нехватка живой силы для украинских Вооруженных сил», – рассуждал Карасев, не упомянув о том, что Россия не даст согласия и будет рассматривать «миротворцев» как законную цель.