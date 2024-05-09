Западным политикам рекомендовано избегать встреч с Зеленским

Встречи с украинскими политиками и экс-министрами, объявленными в розыск МВД России, становятся опасными для иностранных чиновников.

Они могут попасть под обстрел при задержании, отметил в эфире «Крым 24» политолог, профессор Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что всю эту публику объявили в розыск – это фиксация того, что у нас есть доказательная база их преступлений против людей Донбасса, против России, международных гуманитарных преступлений, которые вообще не имеют срока давности. Доказательства были и раньше, но публика рассматривалась как враждебная, но, тем не менее, политическая власть, у которой есть определённая легитимность, и в этом смысле определённые ограничения на меры политико-правового воздействия на них. А сейчас это фиксация того, что они никто, они – банда. Они просто банда с очень сомнительной легитимностью, которая совершает преступления именем государства, которого не представляет. И это новая ситуация. В том числе для наших европейских партнёров, хоть это слово стало почти матерным», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что отныне встречи с объявленными в розыск людьми не могут быть безопасными. «Они раньше исходили из того, что есть некая охранная грамота, а сейчас она отозвана. И трагическая гибель какого-нибудь европейского политика, который находился на встрече с украинским политиком, она, как говорят американцы, побочный ущерб. Как говорится, погиб при задержании, оказал сопротивление ракете «Кинжал», что теперь поделать? Поэтому для европейских политиков это определённый сигнал, что находиться вблизи этих людей становится опасным. Это, я думаю, была одна из тех вещей, которая наших партнёров напрягла не меньше, чем ядерное оружие. Потому что ядерное оружие можно применить, а можно и нет. А не ядерным можно жахнуть прямо сейчас», – заключил Евстафьев.