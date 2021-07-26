Западным СМИ предоставили доказательство существования мальчика, написавшего письмо Путину

26.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Западные журналисты, среди которых оказались выпускающий редактор англоязычной версии «Медузы» (признано иноагентом на территории РФ) Кевин Ротрок и расследователь Bellingcat Арик Толер, усомнившиеся в существовании десятилетнего ребенка, который мог бы придерживаться пророссийских взглядов на современную политику и писать Владимиру Путину, оказались не правы.

26 июля видеозапись с маленьким австрийцем Маттиасом Брандштеттером появилась в социальных сетях. Маттиас продемонстрировал фотографию президента Российской Федерации и русскоязычную литературу, подаренную работниками дипломатического представительства в Вене.

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По словам матери Маттиаса, инициатива написать письмо целиком и полностью принадлежит ребенку, никто в семье не ожидал, что будет получен ответ.

Фрау Брандштеттер также рассказала, что ее муж австриец, а сама она – словачка, в связи с чем испытывает симпатию к России и ее народу. Также в семье принято обсуждать политику, причем рассматривая деятельность различных стран и в позитивном, и в негативном ключе.

Западные СМИ такие тонкости, впрочем, не интересуют. На публикацию видеозаписи никто из сомневающихся в существовании мальчика, не отреагировал.