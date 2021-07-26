26.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Австрия, Дзен, Политика, Россия, СМИ
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Западным СМИ предоставили доказательство существования мальчика, написавшего письмо Путину

Западные журналисты, среди которых оказались выпускающий редактор англоязычной версии «Медузы» (признано иноагентом на территории...

Западные журналисты, среди которых оказались выпускающий редактор англоязычной версии «Медузы» (признано иноагентом на территории РФ) Кевин Ротрок и расследователь Bellingcat Арик Толер, усомнившиеся в существовании десятилетнего ребенка, который мог бы придерживаться пророссийских взглядов на современную политику и писать Владимиру Путину, оказались не правы.

26 июля видеозапись с маленьким австрийцем Маттиасом Брандштеттером появилась в социальных сетях. Маттиас продемонстрировал фотографию президента Российской Федерации и русскоязычную литературу, подаренную работниками дипломатического представительства в Вене.

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По словам матери Маттиаса, инициатива написать письмо целиком и полностью принадлежит ребенку, никто в семье не ожидал, что будет получен ответ.

Фрау Брандштеттер также рассказала, что ее муж австриец, а сама она – словачка, в связи с чем испытывает симпатию к России и ее народу. Также в семье принято обсуждать политику, причем рассматривая деятельность различных стран и в позитивном, и в негативном ключе.

Западные СМИ такие тонкости, впрочем, не интересуют. На публикацию видеозаписи никто из сомневающихся в существовании мальчика, не отреагировал.



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