20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Культура, Мир, Общество, СМИ, Туризм, Украина
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Западным туристам советуют променять Париж на Киев

Журналист издания Forbes Рана Гуд посоветовала путешественникам вместо Парижа отправляться в Киев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она написала в своей публикации на страницах издания.

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В числе преимуществ столицы Украины автор материала назвала небольшое количество туристов, хорошую кухню и свободный доступ к достопримечательностям.

«В прошлом году Киев посетили 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона», – пишет Гуд.

Также, по ее словам, в Киеве можно поужинать вкусно и по демократичным ценам.

В числе самых интересных мест украинской столицы журналистка называет Киево-Печерскую Лавру, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота и Национальный оперный театр.

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