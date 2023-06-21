Западу дважды удалось развалить Россию. Будет ли третий раз?

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В России и без вновь обретенных территорий достаточно либерально-украинствующего населения, которое ратует за развал страны. История свидетельствует, что Западу дважды, опираясь на революционеров, это удавалось, и нужно постараться, чтобы не повторилось в третий раз.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело даже не в переселенцах. Дело в том, что у нас либерально-украинствующих достаточно много среди самого что ни на есть коренного населения Российской Федерации: русских, евреев, белорусов. Думаю, что среди мусульманских народов несколько меньше, но есть. Ну, вот среди чеченцев практически нет. Все украинствующие чеченцы уже с той стороны, и их становится все меньше и меньше. Киев формирует колонну из наших беглых, снабжает и бросает на передовую. Задача показать, что русские недовольны, Россия не довольна Путиным. И, с точки зрения Киева, идеальная армия – это 15 тысяч Ивановых и Петровых. Не Петренко, Иваненко, а только Иванов, только Петров», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, то же самое делают Вашингтон и Лондон, финансируя «спящих» в РФ.

«Идёт мобилизация всего мусора, который разбежался где-то начиная с 2008 года. Из него формируются команды. Здесь наш знаменитый фильм «Спящие». У меня нет уверенности в том, что им дана команда просыпаться, я думаю, что они ещё спят, и это серьёзно. Потому что все понимают прекрасно, и даже Шольц понял, что победить ядерную державу в прямом военном конфликте не получится. А если она развалится, как развалили в 1917 году, как развалили в 1991- это идеальный вариант. В конце концов, давайте рассуждать: если два раза получилось, почему может не получиться в третий? Наша задача сделать так, чтобы в третий не получилось. С двумя предыдущими уже все понятно, проехали», – считает Межевич.