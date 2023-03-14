«Западу крайне неприятно» – эксперт об укреплении российско-турецкого сотрудничества

Несмотря на разногласия и противоречия по множеству вопросов, Россия и Турция продолжают наращивать взаимовыгодное сотрудничество сразу в нескольких важнейших сферах.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману сказал российский эксперт-тюрколог Иван Стародубцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция – не союзник России, у неё свои собственные интересы. И «Байрактары» в нашей жизни есть, и убийство посла, и сбитые самолёты. Есть много всякого интересного и местами даже трагического.

Про это можно много и долго говорить. Очень на многое Россия закрывает глаза в угоду сотрудничеству. Очень много, где мы взаимно щупаем свои «красные линии», чтобы понять, до какого предела кто может доходить. Вот такая между нами сделка.

Наверное, с точки зрения Запада это сделка с дьяволом, коль они так демонизируют образ российского президента. Им крайне неприятно, что не удаётся столкнуть лбами Россию и Турцию, потому что предпосылки и даже откровенные провокации на протяжении 20 лет возникали.

Но всё-таки формула-максимум, которая сейчас применяется в российско-турецких отношениях «Сотрудничество, невзирая на разногласия», много чего даёт России и Турции в плане практических результатов», – сказал эксперт.