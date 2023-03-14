«Западу крайне неприятно» – эксперт об укреплении российско-турецкого сотрудничества
Несмотря на разногласия и противоречия по множеству вопросов, Россия и Турция продолжают наращивать взаимовыгодное сотрудничество сразу в нескольких важнейших сферах.
Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману сказал российский эксперт-тюрколог Иван Стародубцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Турция – не союзник России, у неё свои собственные интересы. И «Байрактары» в нашей жизни есть, и убийство посла, и сбитые самолёты. Есть много всякого интересного и местами даже трагического.
Про это можно много и долго говорить. Очень на многое Россия закрывает глаза в угоду сотрудничеству. Очень много, где мы взаимно щупаем свои «красные линии», чтобы понять, до какого предела кто может доходить. Вот такая между нами сделка.
Наверное, с точки зрения Запада это сделка с дьяволом, коль они так демонизируют образ российского президента. Им крайне неприятно, что не удаётся столкнуть лбами Россию и Турцию, потому что предпосылки и даже откровенные провокации на протяжении 20 лет возникали.
Но всё-таки формула-максимум, которая сейчас применяется в российско-турецких отношениях «Сотрудничество, невзирая на разногласия», много чего даёт России и Турции в плане практических результатов», – сказал эксперт.
Стародубцев отметил, что такой подход позволил добиться успехов во многих сферах, начиная от экономики и энергетики, и заканчивая оборонным комплексом.
«Сейчас впору говорить о многоплановом энергетическом сотрудничестве. Строится атомная электростанция, и невозможно себе представить другую конфигурацию турецкой власти, при которой это было бы возможно. Лидерская дипломатия Путина и Эрдогана сделала это возможным.
Говоря о «Турецком потоке», не будем забывать, что это не просто очередной трубопровод, который Россия бросила через Турцию в направлении Запада. При этом она изменила свою парадигму, что Турция и Россия конкурируют на энергетических рынках, соответственно, Россия не будет ни при каких обстоятельствах поставлять свой газ через турецкую территорию. Это была прямо догма российских газовщиков», – отметил он.
«То же самое касается системы С-400. Какое колоссальное давление Турция выдержала, когда закупала эти системы. И санкции против неё Америка ввела, давила по всем фронтам, выкинула из программы F-35. И это давление Турция выдержала. Более того, так это всё преподнесла – приземлялись российские тяжёлые самолёты, доставлявшие в Анкару С-400. Тягачи выезжали из самолётов, в кустах сидели турецкие операторы – праздник непослушания США. «Смотрите, вы против, а мы вот так». Это требует очень крепкого характера. Но, тем не менее, Эрдоган выдержал», – добавил он.
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