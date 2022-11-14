Западу не удается прогнуть G20 на антироссийский демарш

14.11.2022  09:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Высшее руководство Индонезии, где на днях пройдет саммит G20, не хотят присоединяться к антироссийскому фронту, который открыл Запад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание Politico, ссылаясь на трех высокопоставленных и хорошо информированных западных дипломата.

Высшее руководство Индонезии, где на днях пройдет саммит G20, не хотят присоединяться к антироссийскому...

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«По их словам, американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица находятся в числе тех, на кого оказывается давление со стороны индонезийских политиков, с участием самого президента Джоко Видодо, чтобы они проявили «гибкость» и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики в отношении Москвы, которая будет представлена на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Цель этих демаршей — создать условия для того, чтобы Россия сказала «да» совместному коммюнике по окончании встречи», – говорится в статье

При этом президент Индонезии Джоко Видодо стремится избежать исключения России и превращения ее в G19, как это сделала «Большая восьмерка».

«Очевидно, что на G20 мы не можем быть такими жесткими, как в формате G7, когда в официальном документе нужно согласие русских, китайцев и саудовцев», — сказал западный дипломат.

Он объяснил, что имеется в виду участие большой группы незападных стран в G20.

«Вопрос в том, сколько нам нужно будет вычеркнуть из первоначального проекта», – пожаловался собеседник издания.

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