Западу не удалось повлиять на российские выборы

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Только 50 кандидатов, поддержанных системой «Умного голосования» блогера-уголовника Алексея Навального, прошли в муниципальные советы Москвы на прошедших выборах.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Андрей Максимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, к счастью и ко всеобщему донбасскому консенсусу, не сработала в этот раз система «Умного голосования», которая делала ставку на бигдату и проникновение сюда через цифровое пространство, на влияние по прежним утекшим базам данных по предыдущим сериям «Умного голосования». У нас все люди, которые оппозиционно были настроены, зафиксированы за рубежом. Все они получили необходимые адресные послания на свои смартфоны, но в этот раз не пошли голосовать, как им советовали люди, находящиеся за пределами Отечества. На их поддержке стояли все цифровые инструменты Запада, который бы стал главным выгодополучателем, если бы это дело выиграло», – сказал Максимов.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявлял, что основные угрозы предстоящим в России выборам находятся в цифровом пространстве, поскольку радикальная оппозиция массово выехала из страны.

А бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выражал надежду на то, что сбежавшие за рубеж либералы смогут принять участие в выборах при помощи электронного голосования и проголосуют «против войны».