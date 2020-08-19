Западу не удалось проплатить общенациональную стачку на белорусских заводах

19.08.2020, Москва, Елена Острякова

Праздник непослушания, в котором белорусская оппозиция пребывала целую неделю, закончился сегодня. Ей удалось провести один беспрецедентно многолюдный митинг в самом центре города и много разрозненных акций.

Одной из таких акций было пикетирование Минского тракторного завода (МТЗ), рабочих которого оппозиция безуспешно склоняет к забастовке. Сегодня утром белорусский ОМОН оттеснил майданщиков от проходной, задержав одного участника, который мешал проводить оперативную съемку. Силовых приемов при задержании не применялось, поэтому предъявить силовикам нечего: пикет был несанкционированным.

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Правоохранители блокировали еще одну протестную площадку в центре Минска – у театра Янки Купала. Министерство культуры уволило тамошнего главного режиссера-националиста Павла Латушко. Часть труппы из солидарности написала заявления об уходе. Сегодня эти люди почему-то искренне удивились, когда их не пустили в театр.

Такая же проблема возникла у сотрудников белорусского государственного телевидения, которые заявили забастовку. Сейчас они возмущаются, что их места уже заняли якобы специалисты из России, запуская легенды об огромных окладах вновь нанятых. Подтверждений этой версии нет, возможно, в людях говорит просто обида.

Не пустили через проходную и оппозиционно настроенных сотрудников МАЗа. Кстати, заявления оппозиции о массовых забастовках на крупнейших белорусских предприятиях опровергаются провластными СМИ. Мнимые забастовщики просто берут отпуска по собственному желанию, но это не приводит к остановке предприятий. При этом они пытаются зайти на завод и устраивают скандалы на проходной.

Даже на «Беларуськалии» забастовки, о которой трубили все оппозиционные СМИ, как оказалось, нет. Отгрузка стратегического сырья продолжается. Не выходят на работу 3 тысячи из 17 тыс рабочих. Это болезненно для производства, но не смертельно.

Отметим, что забастовки в Белоруссии откровенно субсидируются с Запада. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Белоруссии. Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко.

В пабликах предприятий распространяются сообщения о материальной помощи тем, кто согласится прекратить работу. Украинский аналитик Дмитрий Джангиров обращает внимание, что при этом ни на одном белорусско-польском предприятии забастовка объявлена не была.

Открыто заявил о создании «фонда солидарности» штаб несостоявшегося кандидата в президенты ныне находящегося в СИЗО Виктора Бабарико. Предполагается, что средства туда направляет оппозиционно настроенный белорусский бизнес.

Однако большинство рабочих видимо понимает: разовые субсидии на забастовки не заменят стабильной зарплаты.