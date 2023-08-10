Западу не удастся обмануть Россию и принять в НАТО Западную Украину

Елена Острякова .  
10.08.2023 21:44
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Западная Украина, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия принимает то, что Украина является недружественным государством, но будет настаивать в возможных переговорах на ее нейтральном статусе.

Об этом политолог Алексей Чеснаков, который, видимо, не является сторонником дальнейшего освобождения Новороссии, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия принимает то, что Украина является недружественным государством, но будет настаивать в возможных переговорах...

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«Для России принципиально важным является такой пункт, как нейтральный статус Украины. Если этого пункта не будет вообще, то нет смысла о чем-либо договариваться, потому что СВО ведется для того, чтобы Украина не превратилась во враждебное государство в составе других враждебных блоков. Очевидно, что Украина недружественное нам государство и ближайшие годы не станет таковым. Но для нас принципиально важно, чтобы она не вошла во враждебные блоки, которые могли бы угрожать своими действиями нам», – сказал Чеснаков.

В случае, если Запад попытается обмануть Россию, признав ее новые территории «нейтральной Украиной», но приняв в НАТО территории, подконтрольные Киеву, боевые действия продлятся еще десятилетия.

«Этот сценарий вполне реалистичен, но он, скорее, приведет к продолжению конфликта, который мы видим сейчас. Но в отношении Украины в этой ситуации, скорее всего, будет реализовываться 5-я статья устава НАТО. Если этот сценарий будет реализован, мы будем наблюдать за боевыми действиями несколько если не десятилетий, то лет, пока стороны не придут к ощущению реалистичности тех целей, которые они перед собой ставят. Для России принципиальный вопрос – это нейтральный статус Украины, невхождение ее в военный блок», – сказал Чеснаков.

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