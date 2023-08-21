Западу нужен хотя бы один квадратный метр «независимой Украины», чтобы от её лица бить по России – Вассерман

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Все попытки мирных переговоров продиктованы стремлением сохранить какую-то часть Украины, чтобы в дальнейшем вести ею борьбу с Россией еще эффективнее.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для начала боевых действий достаточно активности одной стороны, для мирных переговоров нужно, чтобы обе стороны были согласны. И я сделаю все зависящее лично от меня, чтобы с нашей стороны согласия на мирные переговоры не последовало. Потому что Украина изначально задумана поляками как антирусский инструмент, и сейчас у неё уже не осталось никаких иных функций, кроме функции антирусского инструмента. Соответственно, если в результате хоть боевых действий на поле боя, хоть боевых действий за столом переговоров – останется хоть один квадратный метр, именуемый независимой Украиной, этот квадратный метр будет использован как плацдарм против всей остальной России. Там поставят американскую ракету, там поставят склепанный на коленке распылитель отработанного ядерного топлива, там сделают лагерь обучения террористов – что угодно, но в любом случае Украина задумана как антирусский инструмент», – подчеркнул он.

По словам эксперта, этим объясняется абсолютно потребительское отношение к самим украинцам – они для Запада были и остаются русскими, поэтому их истребление является частью плана.

«Потери на поле боя действительно баснословные, вызваны прежде всего тем, что украинцы часть русского народа, а потому тем, кто использует Украину как антирусский инструмент, их не жалко. Им все равно, с какой стороны линии фронта погибают русские, лишь бы погибали. Поэтому сейчас вот эти разговоры о необходимости мирных переговоров – это маскировка, попытки переформатировать то, что останется от Украины, чтобы в дальнейшем вести Украиной войну эффективнее. Именно вести Украиной, как инструментом», – заключил Вассерман.