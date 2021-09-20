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20.09.2021 15:46 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия
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Западу нужен Путин, слушающийся Дерипаску

Запад заинтересован в смене власти в России на подконтрольную олигархам. Об этом на пресс-конференции...

Запад заинтересован в смене власти в России на подконтрольную олигархам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

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«Они хотели бы, чтобы власть здесь поменялась. Чтобы государственная система была сильно ослаблена. Чтобы не было у руля страны такой группы гранд-бюрократии, которые не находятся в подчинении у бизнеса.

То есть, если бы у нас был президент, который бы слушался Дерипаску, а сам Дерипаска слушался бы Госдеп США, то система была бы для Запада приемлема. Тогда, даже если бы все было фальсифицировано, они бы сказали: «тут демократия, свободные выборы».

У них, например, фальсификации на Украине не вызывают никаких негативных реакций», – напомнил Колташов.

Политолог Олег Матвейчев считает, что акции протеста, которые анонсировали коммунисты и либералы, ослабляют Россию на фоне противостояния с Западом.

«У нас сейчас страна находится в ситуации войны, по большому счету. Нам эта война объявлена – информационная, экономическая, с помощью санкций – гибридная война. В этот момент погружаться во внутренние разборки – это не то, что надо», – сказал эксперт.

Севастопольский политик, экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко считает, что власть России подготовилась к тому, чтобы не допустить уличных выступлений.

«Я вообще не ожидал никакого Майдана. За последние два года власть сделала все, от нее зависящее, чтобы зачистить всякую попытку подобного рода эксцессов», – отмечает Колесниченко.

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