Западу нужен Путин, слушающийся Дерипаску

Запад заинтересован в смене власти в России на подконтрольную олигархам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

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«Они хотели бы, чтобы власть здесь поменялась. Чтобы государственная система была сильно ослаблена. Чтобы не было у руля страны такой группы гранд-бюрократии, которые не находятся в подчинении у бизнеса.

То есть, если бы у нас был президент, который бы слушался Дерипаску, а сам Дерипаска слушался бы Госдеп США, то система была бы для Запада приемлема. Тогда, даже если бы все было фальсифицировано, они бы сказали: «тут демократия, свободные выборы».

У них, например, фальсификации на Украине не вызывают никаких негативных реакций», – напомнил Колташов.