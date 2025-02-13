Западу нужна только антироссийская Украина – Царёв предостерёг от поспешного и непродуманного замирения

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Россию будут склонять к подписанию «Минска 3», чтобы не дать достигнуть целей СВО, а именно – лишить Украину возможности выступать в роли антироссийского тарана.

Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если цели спецоперации будут достигнуты и задачи по денацификации и демилитаризации выполнены, то Украина будет слабая и не антирусская. И в этом состоянии она не интересна западным странам, потому что она нужна только как таран против России. А если Украина не будет представлять интереса, не будет никаких грантов, никаких поездок иностранных дипломатов, ничего не будет. И если Украина не будет антироссийская, если Запад ей не будет заниматься, в самые короткие сроки, быстрее, чем Чечня, Украина втянется в орбиту России», – отметил он.

По этой причине России будут навязывать перемирие, стараясь максимально сохранить Украину в боеспособном и воинственном состоянии. Даже если на Украине пройдут выборы и будут внесены изменения в Конституцию относительно территориального устройства, антироссийские настроения никуда не денутся и пророссийских активистов просто будут убивать те же бывшие военные.

«Если конфликт приостановится, то будет примерно так, как было после Минских соглашений – это будут Минские соглашения-3. Поедут проверяющие с Министерства обороны (РФ), опломбируют пушки на линии фронта, чтобы не стрелять по Украине, а они будут стрелять. Нам будут запрещать отвечать. Самый большой урон будет от беспилотников, и в конце концов 15-километровая зона, которая перекрывается дронами, просто станет «серой». Войска отойдут, и в конечном счёте уровень противостояния резко уменьшится, как это и было после Минских соглашений. Чтобы накопить сил и нарастить интенсивность в дальнейшем», – пояснил эксперт.

Он добавил, что Минские соглашения научили российское руководство тому, что доверять словам не стоит, даже записанным на бумаге. Поэтому наше требование – сначала договоримся, а только потом остановим наступление.