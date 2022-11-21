Западу нужно молиться, чтобы Путин остался у власти – экс-депутат Рады

Российское общество считает, что президент РФ Владимир Путин слишком мягко относится к Западу и российским олигархам, поэтому подталкивать к свержению нынешнего правительства РФ со стороны западных политиков – большая глупость.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад всё пытается сместить Путина. Меня удивляет глупость этих людей. Они что – не понимают, что если Путин уйдёт, то придёт тот, по сравнению с которым Путин агнцем Божьим для них покажется? Они что – не видят настроения общества? Они что не понимают, что многие считают, что Путин действует мягко очень, очень ласково, очень сдержано? Они что – решили уничтожить 150 миллионов человек? У них ни хрена не получится, сами подохнут быстрее. Неужели там нет грамотных людей?», – задался он вопросом.

«По олигархам тоже вопрос. Они же умные люди, заработали огромное количество денег, хозяевами жизни себя считают. Неужели они не видят, что есть те, кто в одну секунду может у них забрать и деньги, и недвижимость (на Западе – ред.)? Единственный, кто может быть гарантами их благополучия – это российское государство и российская армия, и русский народ. Надо делать всё для победы своей армии», – подытожил Марков.