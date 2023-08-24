Западу очень повезло, что за его ценности льется украинская кровь – экс-командующий ВС Великобритании

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 13:58
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Западу повезло, что войну с Россией он ведет руками украинцев, поэтому он должен не скупиться и продолжать стабильно финансировать Киев.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

Западу повезло, что войну с Россией он ведет руками украинцев, поэтому он должен не...

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Британский генерал посчитал «морально оправданными» траты на Украину, поскольку за «западные ценности» проливается украинская кровь.

«Нужна стабильная поддержка Запада. В абсолютных цифрах это 100 миллиардов долларов в год – вполне посильная сумма для западных экономик. Но это связано с ее сложными выборами, что ощутимо по дискуссиям вокруг американских президентских выборов в следующем году. Запад вынужден напоминать сам себе, и мы это видели на национальных уровнях во многих странах Европы», – сказал генерал.

«Это война за западные ценности, безопасность и процветание. Она определит, какими будут отношения Запада и России на много десятилетий. Она определит, как свои амбиции будет реализовывать Китай, она будет иметь глубокие последствия для построенной на правилах международной системы отношений в вопросах торговли и санкций.

Как по мне, Запад должен считать, что ему страшно повезло, что за его стратегическое будущее проливается кровь украинцев, а не его собственная. Так что средства для этого не просто доступны, а необходимы и морально оправданы», – заявил Бэрронс.

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