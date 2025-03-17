Западу плевать на территориальные потери Украины – Бортник

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Странам западного блока безразлично, на какие уступки придётся пойти Украине для прекращения войны.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам западного блока безразлично, на какие уступки придётся пойти Украине для прекращения войны. Об...

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«На этих переговорах нет ни одной незыблемой позиции. Нет ни одной красной линии, кроме существования Украины. Украина должна существовать – это красная линия для украинского руководства, и для американских партнеров.

Все остальное: судьба лидеров, территориальные вопросы, экономические вопросы, вопросы безопасности и разграничений, все абсолютно обсуждаемо», – сказал Бортник.

«Европейскому Союзу всё равно какой будет размер Украины, в каких границах она будет существовать – главное, чтобы она присутствовала на политической карте мира.

Для нашего народа, конечно, все эти детали крайне важны. Для наших союзников, для наших партнеров, для геополитических игроков – это, к сожалению, второстепенные детали», – сетовал он.

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