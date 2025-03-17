Западу плевать на территориальные потери Украины – Бортник

Странам западного блока безразлично, на какие уступки придётся пойти Украине для прекращения войны.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На этих переговорах нет ни одной незыблемой позиции. Нет ни одной красной линии, кроме существования Украины. Украина должна существовать – это красная линия для украинского руководства, и для американских партнеров.

Все остальное: судьба лидеров, территориальные вопросы, экономические вопросы, вопросы безопасности и разграничений, все абсолютно обсуждаемо», – сказал Бортник.