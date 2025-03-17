Западу плевать на территориальные потери Украины – Бортник
Странам западного блока безразлично, на какие уступки придётся пойти Украине для прекращения войны.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На этих переговорах нет ни одной незыблемой позиции. Нет ни одной красной линии, кроме существования Украины. Украина должна существовать – это красная линия для украинского руководства, и для американских партнеров.
Все остальное: судьба лидеров, территориальные вопросы, экономические вопросы, вопросы безопасности и разграничений, все абсолютно обсуждаемо», – сказал Бортник.
«Европейскому Союзу всё равно какой будет размер Украины, в каких границах она будет существовать – главное, чтобы она присутствовала на политической карте мира.
Для нашего народа, конечно, все эти детали крайне важны. Для наших союзников, для наших партнеров, для геополитических игроков – это, к сожалению, второстепенные детали», – сетовал он.
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