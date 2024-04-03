Западу пора ответить перед всем миром: Совфед поставил вопрос ребром – о вмешательстве в выборы президента

Елена Острякова.  
03.04.2024 17:34
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Совет Федерации принял сегодня обращение, в котором призвал ООН, международные парламенты и межпарламентские организации решительно осудить попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс национальных государств. К таким попыткам, по мнению сенаторов, относится принятие еще в октябре 2023 года ПАСЕ резолюции, в которой ставятся под сомнение выборы президента РФ, а также публичные заявления высокопоставленных западных политиков о непризнании результатов российских выборов, сделанные еще до начала голосования.

Политики делали заявления, основываясь на данных, полученных в основном от иноагентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Федерации принял сегодня обращение, в котором призвал ООН, международные парламенты и межпарламентские организации...

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К внешнему вмешательству, указывается в обращении, относятся и попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы ложных «альтернативных» президентских выборов, а также организация и осуществление более чем 12 миллионов кибератак на официальный сайт ЦИК России.

Указывается о противозаконном проведении в полдень 17 марта 2024 года протестной акции, инспирированной из-за рубежа; распространение из-за границы в соцсетях призывов к противоправным действиям на избирательных участках, спровоцировавших в ряде российских регионов грубые нарушения (поджоги урн для голосования, порча бюллетеней с использованием зеленки и краски). Отдельная статья нарушений — создание препятствий для голосования россиян за рубежом в недружественных странах.

Особые признаки внешнего вмешательства — террористические атаки со стороны киевского режима на приграничные территории России, вооруженные попытки проукраинских подразделений проникнуть в нашу страну, атаки БПЛА. В результате таких акций в Курской и Белгородской областях погибли мирные жители, в том числе дети.

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