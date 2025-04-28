Западу придется признать нелегитимность киевского режима – Горбачев

Катя Добрина.  
28.04.2025 11:43
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


После признания российского статуса Крыма США и Европе придется признать законность Всекрымского референдума и нелегитимность майданной власти в Киеве.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После признания российского статуса Крыма США и Европе придется признать законность Всекрымского референдума и...

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«Если события будут развиваться именно в таком ключе, то мировое сообщество и Трамп дойдут до истоков и основ произошедшего в 2014 году: речь вскоре может зайти и о нелегитимности майданной власти, об организации референдума в Крыму на основе украинского законодательства, хотя палки в колеса ставили на списках избирателей и так далее.

Был такой момент, когда одновременно в городе находились 42 иностранных журналиста из самых разных государств, от Японии до США. И ни у кого вопросов не было по поводу легитимности происходящего. И в сущности Трамп произнёс те слова, которые на самом деле соответствуют случившемуся. И, как говорится, «step by step» американское руководство и идущие в его фарватере руководства некоторых европейских стран станут придерживаться этой же позиции», – считает эксперт.

Он напомнил, что после Второй мировой войны американцы, не признавая включение в состав СССР трёх прибалтийских республик, совершенно ровно выстраивали отношения. Нечто подобное происходит и сейчас.

«Трамп следует своему принципу дойти до 100 дней президентства и свои инициативы с тем, что вокруг них происходило, выдать как некий конкретный результат. И в принципе его заявление по Крыму является одним из основных пунктов, который можно записать в актив.

Для нас это всё понятно, объяснимо и мы таким же образом относимся к остальным субъектам РФ. По факту Вашингтон и это принимает. Но Зеленский однозначно не приемлет заявление Трампа по Крыму, что вкупе с продлением военного положения на Украине говорит о том, что курс Киева неизменен и с этой командой бесперспективно о чем-то общаться», – заключил Горбачёв.

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