Западу уже выгоднее согласиться на денацификацию Украины – Вассерман

Любовь Смирнова.  
18.06.2024 17:28
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Заявление президента Владимира Путина об условиях прекращения конфликта на Украине не только лишило смысла швейцарскую «мирную» конференцию, но и чётко обозначило, какие условия Российская Федерация считает необходимыми для начала переговоров. Понятно, что эти условия не будут приняты ни самой террористической организацией Украина, ни её нанимателями, но на конференции уже было нечего обсуждать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление президента Владимира Путина об условиях прекращения конфликта на Украине не только лишило смысла...

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«Я обратил внимание на такую любопытную подробность массовой реакции на предложение Путина: очень многие, кто по разным причинам не любит ни Россию, ни Российскую Федерацию – одностайно заявили, что наконец-то Путин отказался от требований денацификации и демилитаризации, и хочет заключить перемирие чуть ли не на нынешних условиях.

Во-первых, речь шла не о перемирии – он чётко сказал, что конфликт должен быть завершён. Во-вторых, поставленные им условия – это условия начала переговоров, но никто не знает, каков будет их конец. В-третьих, буквально парой фраз ранее он четко напомнил о целях спецоперации, об этих самых денацификации и демилитаризации. То есть, он ни от одного из требований не отказывается», – подчеркнул эксперт.

«И что, на мой взгляд, особо важно, что сама террористическая организация Украина в принципе не может согласиться на эти самые денацификацию и демилитаризацию. А вот для многих из её нанимателей это предложение вполне приемлемо. Потому что они уже понимают, что даже убивать русских не очень-то эффективно получается, поскольку большая часть русских с одной стороны либо погибает, не тронув русских с другой стороны, либо перебегает на эту другую сторону и сдаётся в плен. И с их точки зрения дальнейшие затраты всё менее и менее эффективны», – заключил Вассерман.

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