Западу вполне по силам устроить блокаду России в Чёрном море – Артамонов

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Страны западного блока могут попытаться устроить морскую блокаду России в Чёрном море – с привлечением всех союзников по НАТ. Сил для этого у них хватит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрбатарейная борьба у них [ВСУ] сильнее. Работают спутники, «Старлинк»… мы пока не можем их подавить. На подходе истребители – «f-16», «Мираж 2000». Корабли – да, они не пойдут на конфронтацию, но могут попытаться устроить нам блокаду в Чёрном море. У них очень мощные базы, добавьте к этому Батуми и их путь [в НАТО] – это фактически уже центр Альянса, включая слежение за Чёрным морем. Ещё Румыния, Болгария», – сказал эксперт.

Артамонов подчеркнул, что необходимо быть реалистами, искать слабости противника и пользоваться ими.

«У них слабость в танках, недостаточное количество подготовленной пехоты. Хорошие ракеты. Я их слабости не вижу, вижу проблемы снабжения боеприпасами, с поставкой в данный момент, хотя они уже раскочегаривают мощности, хотя пока ещё не успели. Лучше уж говорить, как есть, чем кричать «ура-кобура» – и дешёвый патриотизм такого разлива. Я не вижу слабости, я вижу проблемы, которыми нам можно воспользоваться», – подытожил он.