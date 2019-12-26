26.12.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Германия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция
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Запах «зрады» не рассеялся: в 2020 году Зе-Украина может «рухнуть»

В 2020 году для Украины просматриваются нерадужные перспективы из-за того, что президент Владимир Зеленский может допустить «зраду», пойдя на компромиссы в предусмотренных Минскими соглашениями политических вопросах.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Алексей Гарань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный успех этого года – страна не рухнула, несмотря на то, что происходило. Главное, что не произошел разворот в сторону России. Это, собственно, и предсказывалось.

Я был критиком Зеленского, но я тоже об этом говорил, хотя здесь мы начинаем видеть не явную «зраду», но опасность ее остается.

Возможно послезавтра ситуация будет выглядеть по-иному, если будет подписан контракт с Россией о поставках газа и мы увидим, что там написано. То, что мы читаем в протоколе о намерениях, то это только намерения и много чего остается загадкой. Мы не можем понять, что будет дальше…

В следующем году будут еще опасности, если говорить о внешней политике – это формула Штайнмайера, хотя мой прогноз заключается в том, что вряд ли произойдет прорыв политических вопросов в Минском процессе, и дай Бог, чтобы этого не произошло.

Если это случится, то цена его будет высокой – наша страна. Я надеюсь, что будет прогресс в разведении войск, обмене пленными, но если дело дойдет до политических вопросов, здесь нам нужно будет как-то выходить из этой ситуации», – тревожится Гарань.

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