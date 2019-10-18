Делегация МВФ уехала из Украины, так и не гарантировав новый кредит
18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, МВФ, Украина, Финансы, Экономика
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Запахло деньгами: миссия МВФ возвращается в Киев

Миссия Международного валютного фонда приедет на Украину в течении следующих нескольких недель, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

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По его словам, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил возвращение миссии МВФ на Украину.

«Только что директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыв в структурных реформах и существенное усиление потенциала отечественной экономики», — написал Милованов.

По словам Пола Томпсона, Украина достигла “значительного прогресса в достижении макростабильности”. При этом он отметил, что предварительные две программы были достаточно успешными.

«Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей», — заявил Томпсон.

Напомним, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Международный валютный фонд настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. По ее словам, фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.

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