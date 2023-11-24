Запахло Иловайском: Порошенко подсуетился с речами о мире

Вадим Москаленко.  
24.11.2023 17:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Дипломатия, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


На грядущих президентских выборах на Украине снова может победить олигарх и убийца Пётр Порошенко, воспользовавшись уже проверенной тактикой обещания мира.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущих президентских выборах на Украине снова может победить олигарх и убийца Пётр Порошенко,...

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«На чём Порошенко победил на выборах в 2014 году? На декрете о мире. А что его говорящие головы начали нести буквально пару дней назад? Что Порошенко, оказывается, был «мудрым батькой, который подписал капитуляцию, то есть «Минск-3» (видимо, Минск-2 – ред.), для того чтобы обмануть врага, сохранить людей и подготовиться к большой войне», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что это иезуитская и подлая, но весьма эффективная тактика.

«Причём иезуитство будет в другом – Порошенко, который будет идти под декрет о мире, идти будет под слоганом «нет капитуляции», а его говорящие головы будут рассказывать о том, какой он «сивочолый батька», хочет обмануть злых россиян, подготовиться, и так дальше. Это ж иезуиты.

И получается, этот попрётся с «декретом о мире», то есть капитуляция. А Зеленский попрётся, уже полностью идёт, с тематикой победы. И предсказать, чем закончится, несложно, как в 2014 году. Так что, снова шило на мыло?», – добавил Чаплыга.

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