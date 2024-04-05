«Запахло порохом»: контрактники массово бегут из европейских армий

Европа, кроме Польши, совершенно не готовилась к войне и будет до последнего поддерживать Украину, чтобы не отправлять свои армии. Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире пахнет порохом, и мы стоим на пороге войн и конфликтов, когда старые правила обнуляются, и в мире начинает доминировать не сила права, а право силы. Если взглянуть на Европу, ту же Британию, экономически, в военном отношении она совершенно не готова. 80 человек сухопутные силы – это ни о чём, гомеопатические дозы военного производства – тоже ни о чём. Это прекрасно понимают и в Германии, и в Франции, но проблема в том, что потребительское общество, которое пестовалось, индивидуализма, плохо состыкуется с жертвенностью во имя войны. А идеалы толерантности, мультикультурализма, ЛГБТ-культуры плохо стыкуются с патриотизмом. Доминировало мнение, что нужны контрактные армии. Да, пока туда шли экстремалы, любители приключений, любители военного дела, всё было хорошо. Но как только запахло порохом, что мы видим? Во Франции контрактники увольняются, в Британии также дефицит кадров. Не рвутся на службу и в бундесвер. Пока только Польша раньше других осознала грядущие угрозы и начала масштабное увеличение ВС со 100 до 300 тыс. человек и масштабную модернизацию ВС», – сказал Золотарёв.

Он добавил, что пока Запад придерживается циничного прагматизма.

«Пока воюет Украина, пока не нужно отравлять наших солдат, проливать кровь граждан Соединённого Королевства, надо помогать Украине», – резюмировал эксперт.