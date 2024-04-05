«Запахло порохом»: контрактники массово бегут из европейских армий

Вадим Москаленко.  
05.04.2024 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1287
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европа, кроме Польши, совершенно не готовилась к войне и будет до последнего поддерживать Украину, чтобы не отправлять свои армии. Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа, кроме Польши, совершенно не готовилась к войне и будет до последнего поддерживать Украину,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В мире пахнет порохом, и мы стоим на пороге войн и конфликтов, когда старые правила обнуляются, и в мире начинает доминировать не сила права, а право силы. Если взглянуть на Европу, ту же Британию, экономически, в военном отношении она совершенно не готова. 80 человек сухопутные силы – это ни о чём, гомеопатические дозы военного производства – тоже ни о чём. Это прекрасно понимают и в Германии, и в Франции, но проблема в том, что потребительское общество, которое пестовалось, индивидуализма, плохо состыкуется с жертвенностью во имя войны. А идеалы толерантности, мультикультурализма, ЛГБТ-культуры плохо стыкуются с патриотизмом.

Доминировало мнение, что нужны контрактные армии. Да, пока туда шли экстремалы, любители приключений, любители военного дела, всё было хорошо. Но как только запахло порохом, что мы видим? Во Франции контрактники увольняются, в Британии также дефицит кадров. Не рвутся на службу и в бундесвер. Пока только Польша раньше других осознала грядущие угрозы и начала масштабное увеличение ВС со 100 до 300 тыс. человек и  масштабную модернизацию ВС», – сказал Золотарёв.

Он добавил, что пока Запад придерживается циничного прагматизма.

«Пока воюет Украина, пока не нужно отравлять наших солдат, проливать кровь граждан Соединённого Королевства, надо помогать Украине», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть