«Запахло порохом». В Госдуме готовятся к американским провокациям

19.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Вашингтон продолжит проводить враждебную по отношении к России политику вне зависимости от того, кто станет президентом США.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, разговор идёт на последних тонах, и Трамп открыто говорит: «Вы слабее нас в сотни раз, но пытаетесь как-то наверстать что-то. Поэтому я не собираюсь заключать или продлевать с вами договор [о сокращении стратегических наступательных вооружений]. Потому что я хочу предпринять действия, чтобы вы этого не сделали». Иными словами, чтобы Россия не нарастила свои возможности, в том числе в качественном смысле.

Это означает, что дело пахнет порохом, буквально в текущем измерении. Грубо говоря, сразу после выборов, Америка будет готова на какие-то шаги – то ли через Украину, о чём я всё время говорил, то ли через Киргизию, то ли через Белоруссию или Грузию», – сказал политик.

Также депутат отметил, что стратегия наступления США на Россию не зависит от итогов президентских выборов.

«С огромной вероятностью, американцы начнут тотальное наступление на Россию именно после президентских выборов, причём неважно, кого изберут. Если изберут Трампа – это будет быстрее, если Байдена – это будет чуть позже, потому что ему нужно будет поменять своих людей.

Но стратегия останется, потому что это стратегия американского государства и народа, а не стратегия Трампа, Байдена или Клинтон. От них зависит скорость, а путь от них не зависит вообще», – заключил Фёдоров.