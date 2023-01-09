«Запас прочности России в войне на истощение – на пару лет» – полковник Алкснис

России в проведении СВО на Украине пора вести себя по принципу «на войне как на войне», где не может быть недопустимых для поражения целей.

Об этом в эфире канала «Спец» заявил бывший депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский спокойно там раскатывает и приезжает начальник ГУ разведки и в 600 метрах от линии боевого соприкосновения проводят какие-то мероприятия, и по ним никто не работает, не наносятся удары. Создаётся впечатление – это что договорняк, что сказали: там приедет наш начальник разведки, вы уж, пожалуйста, не мешайте там ему проводить мероприятия с военнослужащими украинской армии. Или мы не имеем информации в силу отсутствия определённых технических средств? Соответственно это желание не наносить удары не только по Зеленскому или начальнику ГУР, а и по центрам принятия решений, по мостам, по газопроводам, аммиакопроводам, а зато наоборот обеспечить их сохранность и не допустить повреждения. То есть – воевать так: тут воевать можно, а в двух километрах от этой линии воевать нельзя, потому что там проходит трасса газопровода или аммиакопровода, которая нам нужна для наших олигархов, чтобы они могли продолжать зарабатывать деньги», – сказал полковник.

«Аммиакопровод – это же в основном не столько удобрения, это порох, это взрывчатые вещества, это аммиачная селитра, грубо говоря», – отметил ведущий.

«Да, и пока мы это не прекратим. Когда, наконец, согласимся, что на войне как на войне, и там не может быть целей, недопустимых к поражению. Да, я тоже категорически против ковровой бомбардировки, скажем, спальных районов городов. Поэтому, пока мы действительно кардинально не перестроимся и не начнём воевать по-настоящему, всё это кончится очень и очень плохо. Потому что тот курс на истощение, который взят нашим руководством, недаром же Путин заявил, что не надо лишних потерь, то есть не надо проводить активные наступательные действия, а давайте подождём – лет через 10 наверняка Украина сдохнет. А то, что доживём ли мы эти 10 лет? Я так понимаю, что Украина как раз может продержаться за счёт западной помощи, а вот мы – «в рай», я сомневаюсь, что продержимся ещё пару лет», – добавил Алкснис.