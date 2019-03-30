Запасаемся попкорном: Ставка Порошенко – фальсификации и хаос

30.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Штаб Петра Порошенко планирует сфальсифицировать результаты первого тура президентских выборов, который состоится завтра, чтобы вывести нынешнего главу государства во второй раунд. Далее должен быть запущен сценарий хаоса, в который погрузится Украина.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во втором туре, по большому счету ему не хватает никакой схемы вброса, ему ничего не помогает…Вариант «Б» у них – сделать все, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом пройти во второй тур, а потом даже не спровоцировать, а усилить хаос. Потому что будут протесты. Усилить эти протесты и сымитировать срыв выборов. Причем, свалить на третьего, четвертого, пятого кандидата, чьи сторонники вышли. И как-то попробовать на этой волне что-то сделать.

Возможно, будут обострения. Чтобы зафиксировать президента во втором туре и пойти на срыв выборов, но попытаться сымитировать, что это делают оппозиционные силы, обострение на Донбассе и прочее. Возможно, эскадра опять пойдет через Керченский пролив. Петр Алексеевич способен на все, его недооценивают в этом плане», – заявил Джангиров.

При этом, политолог подчеркнул, что в США это понимают и уже предупредили Порошенко, чтобы тот не делал глупостей:

«Если будут большие фальсификации и Запад будет вынужден вмешаться, это делегитимизирует задним числом весь процесс 2014-го года. Ребята, а кого вы тут к власти привели? Кого вы приняли во власть, кому вы деньги давали? Кому вы дали карт-бланш?

С другой стороны, у них есть возможность в ручном режиме. С другой стороны – судьям Верховного Суда могут звонить из Госдепа и из посольства. Губернаторам могут звонить откуда надо… Я знаю, что много было предупреждений от Штатов не делать глупостей Петру Алексеевичу. Посмотрим», – рассуждает эксперт.