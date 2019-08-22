Запасаемся попкорном: два киевских парада в День независимости грозят закончиться бойней

22.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве на День независимости 24 августа пройдут два парада: один – организованный президентом Владимиром Зеленским, другой – собранный партией войны, что может перерасти в столкновения, если они пересекутся.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет два парада. И вот партия войны, ветеранская партия, партия этнопатриотов, партия людей, крайне недовольных политикой Зеленского, будет проводить свой альтернативный парад. Они собираются в парке Шевченко и будут идти навстречу, по плану, на тот же Майдан.

Так что мы стоим перед перспективой столкновения двух парадов с неизвестными последствиями, особенно если будут желающие обеспечить эти последствия в виде всякого рода провокаций. И то, что Офис президента не смог договориться с организаторами марша, с военными, среди которых будут действующие военные, ветераны и так далее – это очень плохая вещь.

Надо или срочно договориться или разделять их, но тогда же проблема в чём: если их разделить полицией, неизвестно, как ветераны отреагируют на запрет им пройтись по Крещатику в День Независимости», – рассуждает Арестович.