Запасаемся попкорном: Гордон грозит концом Порошенко

18.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Политической карьере экс-президента Петра Порошенко приходит конец. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гордон сообщил, что Порошенко подает на него в суд за слова о связях бывшего президента с российским руководством. Это, по мнению пропагандиста, и приведет к краху карьеры бывшего главы государства.

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Как пояснил Гордон, на процессе будут представлены все подробности плёнок с прослушкой телефонных переговоров Виктора Медведчука о войне на Донбассе, «слитые» накануне журналисту Денису Бигусу и легализованные им.

«То, что Порошенко и Путин, Порошенко и Медведчук – это все одна банда – это я сейчас утверждаю. 35 часов «Бигуса», которые мои помощники все отслушали, 35 часов записей переговоров Медведчука, где многократно звучит Порошенко, – это вообще позор Украины, это ужас. Это людям с некрепкой психикой вообще слушать нельзя, это возбраняется. А сегодня – счастливый день, Петр Алексеевич все мялся-мялся, я ему уже говорю: «Давайте, идите сюда, подавайте в суд, будет весело». Сегодня уже (адвокат) Илья Новиков заявил, что Петр Алексеевич подает в суд. Поэтому счастливый день. Будет такое шоу, что рейтинги зашкалят. Петр Алексеевич, конечно, на мой взгляд, потерял нюх, потому что он – очень подготовленный и мощный политик, и он должен был просчитать риски. И что-то с ним произошло, мне кажется, он не просчитал риски. Теперь будет полный конец и закат его политической карьеры на наших глазах», – заявил Гордон.