Запасаемся попкорном: Началась раскачка Майдана-3

25.03.2019, Киев, Игорь Петров

Еженедельные акции протеста, которые проходят в Киеве с требованием наказать коррупционное окружение Петра Порошенко, наживающееся на закупках для армии, напоминают подготовку к Евромайдану.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непременно будет продолжать раскручиваться скандал вокруг «Укроборонпрома». «Национальный корпус», Аваков и штаб Тимошенко не дадут ему заглохнуть до выборов.

Это же, кстати, может быть причиной того, почему Порошенко заговорил о силовых рисках – вся эта технология еженедельного протеста очень напоминает (а точнее, это оно и есть) раскачку общества перед большим протестом.

Если мы вспомним акцию «Вставай Украина», которая длилась несколько месяцев перед Майданом 2013 года, то она проходила по абсолютно аналогичному сценарию – каждую неделю собирались в разных городах и проводили какие-то марши.

И тогда тоже никто это не воспринимал всерьез. А потом осенью полыхнуло. Здесь может быть тот же сценарий.

Например, если Тимошенко не победит на выборах, а победит Порошенко. Потому что, если победит Зеленский это будет более-менее соответствовать надеждам электората. Ну, и американского посольства тоже», – сказал эксперт.