Запасаемся попкорном: Начинается подковерная грызня Зеленского и Авакова

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В украинской верхушке разворачивается кулуарная борьба между Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым, которому удалось сохранить должность в новом Кабмине. Каждый из участников противостояния надеется перехитрить оппонента, «подсидев» его.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик объяснил, что за сохранение Авакова в правительстве выступил олигарх Игорь Коломойский, не заинтересованный в чрезмерном усилении Зеленского.

«Авакова пытался сохранить Коломойский, чтобы остались его люди в силовых структурах. В свое время Зеленский обещал Коломойскому отдать все силовые структуры, но на СБУ поставил Баканова. Поэтому для Коломойского было чрезвычайно важно сохранить Авакова.

Надо сказать о том, что Зеленский обещал Авакову должность министра МВД или должность вице-премьера по силовым структурам. Одно время ему даже обещали должность премьера, он был одним из кандидатов. Но Авакова категорически не хотела команда «95 квартала», все понимали, что это риски, Аваков – человек, который подсидел Порошенко и точно также он может подсидеть и Зеленского», – считает Царев.

«Это, конечно, был тест на самостоятельность Зеленского, и этот тест он не прошел», – добавил наш собеседник.

Политик обратил внимание на недавнюю инициативу Зеленского о выводе Нацгвардии из подчинения МВД и наделении президента правом назначать и увольнять командующего. Это делается с прицелом на ослабление Авакова, считает Царев.

«Конечно, Зеленский понимает свои риски, и ему не нужен Аваков, который в любой момент может устроить переворот, поэтому он и хочет переподчинить себе Нацгвардию. Но этого мало – Аваков настолько талантливый чиновник, что он выстроит отношения таким образом, что, даже не имея непосредственно рычагов влияния, он будет влиять на все процессы», – предостерегает экс-депутат.