20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Запасаемся попкорном: Штепа собралась судиться с Геращенко за честь и достоинство


Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко за “оскорбление чести и достоинства”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сама Геращенко сообщила в своем Facebook.

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“После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу “защиты чести и достоинства”, теперь еще и Неля Штепа, которая звала “русский мир” на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, по делу “чести и достоинства”, – сообщила Геращенко.

Геращенко также опубликовала фото повестки в суд. Согласно этому, судебное заседание назначено на 9 июля этого года.

Напомним, 12 июня Орджоникидзевский районный суд Харькова в составе новой коллегии судей не смог приступить к рассмотрению дела в отношении бывшего городского головы Славянска Нели Штепы из-за ее болезни и отложил заседание на август.

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