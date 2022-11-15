Запаслись с избытком – в Крыму отчитались о КПД заработавшего Северо-Крымского канала

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Новости Украины

Первый поливной сезон Северо-Крымского канала в российской истории Крыма закончен.

Еще неделя-две – и вся вода уйдет в наливные водохранилища, а канал – на плановые ремонты, чтобы следующий оросительный сезон встретить во всеоружии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последнюю днепровскую воду из канала сейчас сливают в Самарлинское водохранилище, которое питает Щелкино и часть сел Ленинского района. В Станционное, откуда пьет Керчь, уже залили 20 миллионов кубометров воды, при том что город и округа потребляют около 40 тысяч кубометров в сутки.

«В этом году по каналу подали 210 миллионов кубов – половина на орошение и столько же в наливные водохранилища, – рассказал советник главы Госкомводхоза Роман Захаров. – В целом запас во всех питьевых водоемах сделан в 240 миллионов кубометров, где-то на 80% от проектного объема, чтобы оставить место для приема осадков. Но этой воды нам хватит на 1,5 года, даже если дождей не будет».

Вероятность угроз следующему поливному сезону из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС или насосной в Таврийске в Госкомводхозе не комментируют. Там предпочитают выполнять план подготовки, ведь на 2023 уже собраны заявки на полив 44 тысяч га земли, для чего нужно подготовить узлы, агрегаты, заслонки и акведуки.

«Все работы у нас плановые, и зимой пик работы именно по ремонту, – пояснил директор Ленинского филиала Крыммелиоводхоза Александр Руденко. – Насосы в порядке, ремонт нужен для щитовых заторов, подъемников. На 580 тысяч рублей в этот сезон закупки делаем. Ждем освобождения канала от воды и приступим к работам».

В целом КПД использования воды, пришедшей из Днепра по Северо-Крымскому каналу выше 86%. То есть – на испарения, фильтрацию в почву и технологические сбросы ушло не больше 14%. Но и большого забора для сельхознужд не было – прежде 560 миллионов кубометров уходило на рыборазведение и выращивание риса.





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Сейчас канал работает не в проектных мощностях. Невозможно за год восстановить всю площадь орошения до показателей 2014 года, когда по искусственной реке перекачивалось 1,2 миллиарда кубометров воды. Как только аграрии восстановят парк дождевальной техники, увеличатся заявки на полив и эффектность использования канала. Пока на следующий год план подать 280 миллионов кубометров днепровской воды.