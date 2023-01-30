Запасная Родина. «Я израильтянин»

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На волне свежего обострения между Израилем и Ираном сбежавшие в Землю Обетованную бывшие российские артисты Семен Слепаков, Максим Галкин, Алла Пугачева, Максим Покровский и Борис Гребенщиков записали трек «Я израильтянин».

Интересно, что это признание в любви к новой, запасной Родине совпало с вскрывшимся на старой Родине, в России, неудобным для части новых израильтян обстоятельством. В общем, вышедшую в тираж Примадонну советской и российской эстрады поймали на вранье.

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Помните, как уезжая с громким хлопаньем дверьми из Москвы она во всеуслышание объявила:

«У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков»?

И тут выяснилось, что согласно выпискам из Росреестра, квартира в Филипповском переулке Москвы по прежнему принадлежит Алле Пугачевой, а циклопических размеров безвкусная копия готического замка – по-прежнему в собственности Максима Галкина.

То есть, чета новых израильтян не продавала свою российскую недвижимость, что является поводом для подозрений не только во вранье, но и в лицемерии. Как, собственно, и локация для галкинского замка – подмосковное село с символичным названием Грязь. Тот случай, когда прямиком из грязи – в князи. Правда, аристократических понятий нажитое богатство этим персонажам не принесло, повадки у мещан во дворянстве как были жлобскими, так и остались.

Но вернемся к песне «Я израильтянин». Не я первый отмечаю удивительную метаморфозу, приключившуюся с беглыми из России «противниками войны».

Это в Москве они были против «воблы», а на берегах Мертвого моря моментально прониклись самым угарным милитаризмом. Какой-то весьма выборочный пацифизм получается, не находите?

Может, они еще и в ЦАХАЛ добровольцами запишутся – с персами воевать? Хотя, вот в этом я совсем не уверен.

«На самом деле, этот трек должен был называться «Я лицемерная и продажная мразь». Ведь, ни попискивающий старик козлодоев, ни потасканная пугачиха, ни два ссыкуна рядышком с ними не сказали ни слова о том, что украинские ракеты взрывают больницы с медиками и пациентами. Зато они сказали, что они «израильтяне». Вопрос к евреям – вам не противно рядом с такими вот мразями, к вам примазывающимися – находиться?» – пишет обозреватель Павел Данилин.

Впрочем, судя по свежим откровениям израильского посла в Берлине, намекнувшего надысь о какой-то неафишируемой помощи Украине со стороны Израиля, в разы превосходящей то, о чем говорится вслух, адресатам инвектив Данилина стыдно не будет.

Но и в самой России, судя по всему, ящик Пандоры с неприятными открытиями насчет истинной позиции многих народных любимцев еще далек от исчерпания. Так что не удивлюсь, если нам предстоит еще немало разочарований такого рода в ближайшем будущем.

Закономерно вытекающий отсюда вопрос – как избежать неизбежных разочарований от того, что твой литературный, музыкальный, театральный, телевизионный или спортивный кумир внезапно оказался дерьмом.

Глядя на очередной скандал вокруг очередной самозванной совести нации, которая там чего-то не того ляпнула на концерте или в соцсетях, думается вот что. Большой бедой, унаследованной нашим обществом от перестроечной поры, стало то, что вот эту поющую, пляшущую, хохмящую, пишущую беллетристику, чего-то там изображающую на экране и сцене братию допустили к Большой Трибуне.

В результате сложилась совершенно дикая ситуация, когда не только макаревичи и хазановы, но и вообще всякий кац, шац и альбац уверовал в то, что они и есть ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

А значит – у них есть право рассуждать на отвлеченные темы типа «Как нам обустроить Россию», давать советы по общественно-значимым вопросам, кого-то клеймить, давать кому-то моральные оценки с видом непогрешимых судей и т.д. и т.п.

Между тем, здоровое общество устроено таким образом, что в нем мнение деятелей культуры и науки по вопросам, выходящим за пределы их прямой компетенции, априори никому не интересно.

Вот вы же не интересуетесь мнением массажиста по поводу замены перегоревшей проводки в квартире. Нет, вы зовете электрика. Так почему же вы жадно ловите мнение автора детективных романов или эстрадного юмориста по поводу изменений в Конституцию?

Еще раз, для закрепления: мнение деятелей культуры интересно только по вопросам, относящимся к культуре. И то – далеко не во всех случаях.

Когда у нас это поймут, новость о том, что какой-нибудь Галкин чего-то там сказал, перестанет быть новостью от слова вообще. Ну, сказал и сказал. Ну, Галкин. А кто это?