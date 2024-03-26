Запасов НАТО хватит лишь на две недели войны – Джонсон

Константин Серпилин.  
26.03.2024 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Россия


Ни у одной из стран НАТО не хватит запасов на хоть сколько-то продолжительную войну против России.

Об в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни у одной из стран НАТО не хватит запасов на хоть сколько-то продолжительную войну...

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В студии попросили прокомментировать заявление министра обороны Польши о «российской» ракете, залетевшей на и территорию два дня назад.

«Он просто вышел, и сказал: «Мы бессильны. Россия может запускать свои ракеты в нашу страну, и мы ничего не можем с этим поделать, кроме как плакать, ныть, и жаловаться».

Ни одна из стран НАТО не обладает способностью вести и поддерживать военные операции. Они могут оказать немедленное воздействие в течение недели-двух, а затем у них закончится бензин», – сказал Джонсон.

«В некотором роде они эквивалентны одному из этих электромобилей. Да, он быстрый, он быстро ездит. Но, знаешь ли, если ты не сможешь найти зарядную станцию, то у него сядет аккумулятор, и он превратится в кусок хлама, стоящий на шоссе», – добавил аналитик.

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