Запасов оружия у России хватит, чтобы воевать со всем НАТО – киевский публицист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Военный потенциал России, доставшийся ей в наследство от Советского Союза, позволяет вести войну со всем блоком НАТО, а Украина сейчас лишь путается под ногами.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил бывший киевский журналист, публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Ваджры, поставляемые на Украину западные вооружения не могут изменить ход войны, а призваны лишь прорекламировать оружейные компании.

«Поддержка западная, которая вам оказывается, – это же, в большей степени, рекламная кампания западных вооружений. Военные корпорации, просто, с помощью Украины пытаются делать своей продукции рекламу, и все. Эта помощь не способна, сами американские эксперты об этом говорят, что она не способна переломить ситуацию, она не способна даже уравновесить силы. Это чистый пиар, чистая реклама… Просто включите мозг и подумайте – был Советский Союз, долгие десятилетия Советский Союз готовился к войне – с кем? Что, с какой-то из республик, бывших советских? Нет. Советский Союз готовился к войне с НАТО, с блоком НАТО. Когда Союза не стало, большая часть всего, что готовилось к войне с блоком НАТО, осталось на территории России», – отметил он.

«Россия имеет такие запасы, даже советских вооружений, которые позволят ей воевать с НАТО – со всем. Со всеми западными странами, которые входят в блок НАТО. Что там вообще эта Украина? Она под ногами только путается. Там боеприпасов и вооружений, блин, сами подумайте, несопоставимый масштаб. Потенциал сил несопоставим. Плюс, добавляем сюда современные вооружения», – заключил Ваджра.