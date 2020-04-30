 Запертые на Украине гастарбайтеры превращаются в фактор дестабилизации

30.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские власти, запретившие своим гражданам выезжать на заработки, нарушают права человека и провоцирует беспорядки.

Об этом, ссылаясь украинских экспертов, пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил вернувшихся заробитчан «идентифицировать в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы», а затем предоставить им низкооплачеваемую работу на Украине с зарплатой 6 – 8 тысяч гривен.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитирий Кулеба заявил, что Киев не будет выпускать из страны заробитчан, чтобы якобы не подвергать их жизни опасности.

Киевский политолог Константин Бондаренко подчеркивает, что правовые основания для удержания мигрантов сомнительны.

«У нас вообще много непонятного. Карантин могла ввести только Санэпидемслужба, но ее в 2014 году расформировали. Все запреты по ограничению свободы передвижения незаконны, так как нет чрезвычайного положения», – сказал Бондаренко.

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Куш говорит, что последствий запрета гастарбайтерам выехать из страны будет два.

«Они зарегистрируются как безработные, возрастет нагрузка на бюджет. Кроме того, будут дополнительным фактором дестабилизации общественно-политической обстановки. Мигранты — мобильные, активные люди, которые способны стать ядром протеста», – считает Кущ.