Записав великих русских в рагули, США собираются оправдать свою войну «за Украину»

Попытка сделать из русских художников – Айвазовского, Куинджи и Репина – украинских живописцев нелепа только на первый взгляд. Растащить русское мировое наследие, чтобы одновременно приписывать его значение государству Украина, которого не было на политической карте вплоть до XX века – это часть стратегии по формированию в зарубежном общественном сознании необходимости «деколонизации» Украины и предоставления финансовой помощи.

Такое мнение высказали крымские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Решение приписать украинство крымскому маринисту армянской национальности Ивану Айвазовскому директор Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского Татьяна Гайдук связала с невозможностью исключить наследие художника как таковое.

«Ситуация странная, – отметила она. – Тем более, если мы вспомним историю, то в 1892 году Айвазовский совершает путешествие в Северную Америку. В ходе этой поездки он устраивает две крупные выставки – самая крупная была в Нью-Йорке, но не в Метрополитен музее, который в то время уже существовал, но в самом крупном выставочном зале. И когда маэстро вошёл на выставку во время вернисажа, поражённые американцы устроили ему овацию – они аплодировали 10 минут искусству русского художника Айвазовского. Прошло 130 лет, много воды утекло с тех пор. Знаете, можно по-всякому относиться к нашей культуре, к нашему искусству, но его нельзя исключить из истории мировой культуры, его нельзя зачеркнуть. И раз уж невозможно зачеркнуть этих крупных художников, но невозможно одновременно переносить то, что они русские, надо сделать их украинскими».

Заместитель директора Симферопольского художественного музея Светлана Глазунова считает попытки растащить деятелей прошлого по национальным квартирам признаком низкопробного культурного мышления.

«Такая нелепость с точки зрения вообще биографической и культуры в целом, потому что художники давно ушедших эпох принадлежат к той эпохе и государства, в которой они жили, и в целом сейчас растаскивать их по национальным квартирам – говорит о низком и низкопробном культурном мышлении, – уверена она. – Честно говоря, у Украины давно были проблемы с каким-то обозначением себя в мировом сообществе, как некоего культурного явления. Я, кстати, помню эпизоды ещё первого Майдана 2004 года, когда эта проблема тоже встала, и никто в Европе не понимал, где этот Майдан происходит в России. То есть Украина ещё долго не отделялась культурно от России, и такие лидеры как Кличко, певица Руслана их, собственно, выдвигали и даже объясняли, чтобы было понятно – это украинцы. Нужны имена, с которыми свяжут новое государственное явление Украина. Дальнейшие попытки растащить наше прошлое, наше общее прошлое, которое в принципе не делится, от этого культурно богаче не становятся. Если исказить реальную биографию художников, переписать их мировоззрение – от этого украинская культура не станет богаче».

Политолог Сергей Мельничук видит в перепрошивке художников очередной этап обострения русофобии.

«На самом деле под этим скрываются гораздо более серьёзные и не смешные процессы, хоть на поверхности это выглядит нелепо или странно. Все происходит не в Киеве, не во Львове, не в Тернополе – это происходит в Соединённых Штатах Америки, – подчеркнул он.- На мой взгляд, это часть гораздо большего процесса, который несёт в себе задачу легитимировать нынешний внешнеполитический курс США, поскольку существуют определённые противоречия в этом плане, и для многих людей до сих пор не ясны причины помощи Украине. Поэтому продвижение русофобских настроений очень важный элемент этой самой легитимации, проще говоря – нужно оправдать, для чего помогать Украине. И для этого осуществляется огромное количество вещей, и не только американскими властями, но и теми людьми, которые так или иначе симпатизируют украинскому государству и его современному политическому режиму, – указал эксперт. – С этим связана попытка выстроить в западном видении некую Украину, которой она сама по себе не является – говорить об этих художниках, как украинских деятелях культуры, когда ещё даже украинский национализм, как феномен, только-только начинал своё зарождение. Конечно, это всё никак не коррелируется ни с воззрениями людей того времени, ни, собственно, самих художников. Но это стремление выстроить образ некой Украины именно в западном виде, наполнить его какими-либо смыслами, потому что человек образованный, который более-менее погружен в знание культуры и истории, поймёт, что вот в XIX веке вопрос, кто украинец на этих территориях, совершенно не поднимался, тем более не так радикально, как это делают современные украинские националисты. А вот человек, который не погружался в эти вопросы, видит, что оказывается Айвазовский и Репин были украинцами, о чем написано на табличке».