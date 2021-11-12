Запишутся сербами? США опасаются переписи населения в Черногории

В ходе встречи с председателем Скупщины Черногории Алексой Бечичем специальный посланник президента США на Балканах Габриэль Эскобар выразил обеспокоенность Вашингтона предстоящей переписью населения в этой стране.

Об этом сообщает твиттер Посольства США в Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскобар в разговоре с Бечичем призвал к прогрессу в реформе процессуальной и избирательной систем, – говорится в сообщении американского посольства. – Он также выразил озабоченность по поводу вопросов переписи, которые могут вызвать националистическую напряженность. Депутаты Скупщины Черногории должны работать вместе, чтобы бороться с коррупцией и продвигать общественные интересы».

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что запланированная на этот год перепись населения будет отложена, поскольку «требует лучшей подготовки». Следом за Кривокапичем о том, что провести перепись невозможно в этом году «по техническим причинам», заявил и вице-премьер Дритан Абазович. В ответ на это сербская партия «Демократический Фронт» объявила бойкот и перестала ходить на заседания Скупщины Черногории.

Отмену переписи связывают с боязнью Запада, что в ходе переписи большинство населения Черногории запишется сербами, что сблизит эту страну большой Сербией.

Черногорцы – юго-западная ветвь сербского народа, которая на протяжении нескольких столетий, когда остальная часть сербских территорий была подчинена туркам и частично венграм, жила отдельным независимым государством, но веками сохраняла память о принадлежности к единому сербскому народу.

«В Черногории живут чистокровные сербы, разговаривающие на сербском языке, и их насчитывается около 300 тыс. подданных, – было написано в черногорских учебниках за 1911 год. – Большинство из них православные, но есть немного католиков и мусульман, но все — сербы по самосознанию и происхождению…. Всякий серб из Черногории должен любить все свое большое сербское Отечество, на территории которого живут как свободные, так и до сих пор не освобожденные наши братья-сербы».

Но в правление коммунистов, по образцу выделения из единого русского народа украинцев и белорусов, в СФРЮ был создан отдельный черногорский народ и социалистическая республика Черногория. С тех пор у черногорцев плавающая идентичность,

Согласно переписи 1909 года сербами записали себя 94,3% черногорцев, но уже в 1948 году 90,6% жителей Черногории записались как черногорцы, по переписи 1981 года сербов в Черногории было всего 3,3%, а в 2003 году – уже 31,9%.

По итогам последней переписи 2011 года, путем множественных махинаций, пропаганды и давления – сербов в Черногории оказалось уже 28,7%. Новый этап возрождения сербского самосознания у черногорцев был связан с протестными литиями в защиту Сербской Православной Церкви, проходившими в 2019 – 2020 годах.