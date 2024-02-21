«Запишутся убивать ВСУ»: ждуны в Авдеевке ненавидят нас больше, чем россияне – офицер ВСУ

Те, кто на подконтрольной Украине территории ожидают российские войска, станут «третьим армейским корпусом ЛДНР», который будет убивать ВСУ яростнее, чем военнослужащие из России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники эфира обсуждали видеоролики из освобождённой Авдеевки, где жители города встречают российские войска.

«Может, он приспособленец или может он перепуганный, всё может быть – но нет! Он так рассказывал, что я понял – это не актёр. Он говорит то, что думал, ждун! Сколько у нас ещё ждунов?», – спросил Борислав Береза, комментируя один из сюжетов.

Лапин отметил, что таких – львиная доля.

«Уже есть первый армейский корпус так называемой ОРДЛО ЛНР-ДНР, есть второй армейский корпус, а это представитель третьего армейского корпуса, которого возьмут в армию и закинут нас убивать. То, что он выглядит старше, чем я – там много кто так выглядит, им до 60, и они пойдут нас с тобой убивать. Именно представители первого-второго армейского корпуса воевали, кстати, крепче, чем россияне. Они больше нас ненавидят, чем сами россияне. Я не хочу сказать, что россияне хорошие – нет, конечно, они нечисть, но эти – эти ещё хуже, они нас больше ненавидят», – отметил он.

«Я на этом фоне вспоминаю, кроме этого ждуна, кадры митинга 2015 года с той же самой Авдеевки. Они кричали – вот эти ВСУшники, вот это поналазили сюда, мешают нам жить и так далее. Львиная часть этих людей с помощью волонтёров выживала в Авдеевке, потом эвакуировалась, а потом поехала условно в Польшу и в Германию, и они там дальше ненавидят Украину. Потому что они ментально не украинцы», – рассказал Лапин.