«Запишутся убивать ВСУ»: ждуны в Авдеевке ненавидят нас больше, чем россияне – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 20:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Те, кто на подконтрольной Украине территории ожидают российские войска, станут «третьим армейским корпусом ЛДНР», который будет убивать ВСУ яростнее, чем военнослужащие из России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто на подконтрольной Украине территории ожидают российские войска, станут «третьим армейским корпусом ЛДНР»,...

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Участники эфира обсуждали видеоролики из освобождённой Авдеевки, где жители города встречают российские войска.

«Может, он приспособленец или может он перепуганный, всё может быть – но нет! Он так рассказывал, что я понял – это не актёр. Он говорит то, что думал, ждун! Сколько у нас ещё ждунов?», – спросил Борислав Береза, комментируя один из сюжетов.

Лапин отметил, что таких – львиная доля.

«Уже есть первый армейский корпус так называемой ОРДЛО ЛНР-ДНР, есть второй армейский корпус, а это представитель третьего армейского корпуса, которого возьмут в армию и закинут нас убивать. То, что он выглядит старше, чем я – там много кто так выглядит, им до 60, и они пойдут нас с тобой убивать. Именно представители первого-второго армейского корпуса воевали, кстати, крепче, чем россияне. Они больше нас ненавидят, чем сами россияне. Я не хочу сказать, что россияне хорошие – нет, конечно, они нечисть, но эти – эти ещё хуже, они нас больше ненавидят», – отметил он.

«Я на этом фоне вспоминаю, кроме этого ждуна, кадры митинга 2015 года с той же самой Авдеевки. Они кричали – вот эти ВСУшники, вот это поналазили сюда, мешают нам жить и так далее. Львиная часть этих людей с помощью волонтёров выживала в Авдеевке, потом эвакуировалась, а потом поехала условно в Польшу и в Германию, и они там дальше ненавидят Украину. Потому что они ментально не украинцы», – рассказал Лапин.

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