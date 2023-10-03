«Заплатим страшную цену» – Луценко обещает ВСУ очередную попытку прорыва к Крыму
Украинская армия уже сейчас несёт огромные потери, а при очередной попытке выйти к побережью Азовского моря – только усугубит катастрофу.
Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не сомневаюсь, что Токмак мы освободим, он уже под огневым контролем. А это значит, что железнодорожная ветка в Крым будет перерезана, и дальше наступит очередь Крымского моста.
Это всё будет происходить, но стоить это будет страшную цену. Из того, что я знаю, наши потери очень ощутимы. Я родился в небольшом областном центре Ровно – каждый день туда приходит не меньше пяти гробов. А Ровенская область – всего лишь миллион населения», – сказал Луценко.
Однако бывший генпрокурор подчеркнул, что Киев всё равно пойдёт на эту атаку, потому что того требует бандеровская идеология и «историческая обусловленность» вымышленных государств.
«Это будет иметь страшную цену, но именно это будет тактической победой. Выход Украины к морю исторически обусловлен.
Если Америка всегда шла на Запад, то Украина, будь то Киевская Русь, Украинско-литовское государство, Польско-литовско-украинское государство, оно всегда шло на юг, к морю», – трепался «историк».
Спасибо!
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