«Заплатим страшную цену» – Луценко обещает ВСУ очередную попытку прорыва к Крыму

Вадим Москаленко .  
03.10.2023 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия уже сейчас несёт огромные потери, а при очередной попытке выйти к побережью Азовского моря – только усугубит катастрофу.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия уже сейчас несёт огромные потери, а при очередной попытке выйти к побережью...

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«Не сомневаюсь, что Токмак мы освободим, он уже под огневым контролем. А это значит, что железнодорожная ветка в Крым будет перерезана, и дальше наступит очередь Крымского моста.

Это всё будет происходить, но стоить это будет страшную цену. Из того, что я знаю, наши потери очень ощутимы. Я родился в небольшом областном центре Ровно – каждый день туда приходит не меньше пяти гробов. А Ровенская область – всего лишь миллион населения», – сказал Луценко.

Однако бывший генпрокурор подчеркнул, что Киев всё равно пойдёт на эту атаку, потому что того требует бандеровская идеология и «историческая обусловленность» вымышленных государств.

«Это будет иметь страшную цену, но именно это будет тактической победой. Выход Украины к морю исторически обусловлен.

Если Америка всегда шла на Запад, то Украина, будь то Киевская Русь, Украинско-литовское государство, Польско-литовско-украинское государство, оно всегда шло на юг, к морю», – трепался «историк».

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