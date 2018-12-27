27.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Финансы
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Запомните этот бред: Украине обещают американский рай после изгнания Сбербанка

Как только Киев запретит работу всех российских банков на Украине, то на их место зайдут финансовые структуры из США и Евросоюза. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной Рады Виктор Кривенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина должна ввести санкции против российских политиков и филиалов финансовых учреждений РФ, работающих в стране.

«Санкции обязательно нужно ввести в отношении всего состава Государственной Думы, которая голосовала и благословляла все решения по введению войск, по отношению к Совету Федерации. Так же не стоит бояться о судьбе сотрудников российских банков, потому что на их место придут украинские, придут американские, придут европейские банки.

Эти (российские, – ред.) банки кредитуют оборонку, они сотрудничают с подсанкционными предприятиями в России, они фактически поддерживают политику Путина, оплачивая налоги в Российской Федерации. Потому, безусловно, санкции необходимо вводить», – заявил Кривенко.

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