Запомните этот бред: Украине обещают американский рай после изгнания Сбербанка
Как только Киев запретит работу всех российских банков на Украине, то на их место зайдут финансовые структуры из США и Евросоюза. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной Рады Виктор Кривенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, Украина должна ввести санкции против российских политиков и филиалов финансовых учреждений РФ, работающих в стране.
«Санкции обязательно нужно ввести в отношении всего состава Государственной Думы, которая голосовала и благословляла все решения по введению войск, по отношению к Совету Федерации. Так же не стоит бояться о судьбе сотрудников российских банков, потому что на их место придут украинские, придут американские, придут европейские банки.
Эти (российские, – ред.) банки кредитуют оборонку, они сотрудничают с подсанкционными предприятиями в России, они фактически поддерживают политику Путина, оплачивая налоги в Российской Федерации. Потому, безусловно, санкции необходимо вводить», – заявил Кривенко.
Метки: Виктор Кривенко, дочка Сбербанка России, Санкции против России
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