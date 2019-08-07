07.08.2019, Анкара, Михаил Рябов
 
Пропаганда, Украина
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Запомните этот чёс: Зеленский обещает невиданный рывок Украины с осени

Украина с осени начнёт реформы, в результате которых страна будет развиваться невиданными темпами. Об этом на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ. Это позволит сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», – сказал Зеленский, пригласив турецкий бизнес вкладывать деньги в украинскую экономику.

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«Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине.Давайте расти вместе», – призвал украинский президент.

 

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