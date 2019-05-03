Запорожцы установили крест в память о сожженных заживо одесситах

03.05.2019, Запорожье, Владимир Гладков

Жители Запорожья с участием Всеукраинского общественного движения «Сила добра» возле храма Святой княгини Ольги в парке Трудовой Славы установили крест в память о сожженных майданщиками одесситов в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Соответствующую видеозапись, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовала на своей странице в Facebook киевский правозащитник Елена Бережна.

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В ходе установки памятного креста было сказано, что за минувшие пять лет власть так и не назвала ни организаторов, ни исполнителей этого чудовищного преступления.

«Каждый из нас помнит эту историю. Каждый из нас сегодня пришёл сюда, чтобы отдать дань памяти всем украинцам, которые заживо сгорели в Доме профсоюзов, украинцам, которых заперли в Доме профсоюзов, не давали выйти из здания, закидывали коктейлями Молотова, которых убивали за то, что они не боялись высказывать свою позицию. Пять лет молчания и скорби. Пять лет, и мы сегодня не знаем, кто это всё организовал. Сегодня мы собрались здесь и на деньги горожан установили памятный крест в память о тех трагических событиях», – заявил один из организаторов памятного мероприятия.