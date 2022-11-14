«Запорожье может стать второй Курской битвой» – военный эксперт

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Новости Украины

После отхода ВС РФ из Херсона Запорожское направление станет основополагающим для Киева, ведь главная задача ВСУ – прорваться к Азовскому морю и разрезать российскую группировку пополам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Юрий Крутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятьдесят тысяч – это украинская армия, наша – тридцать тысяч (Херсонское направление – ред.), плюс погода нелетная, когда ВКС не работает, беспилотники применять не могут, идет одна пехота, как татаро-монголы. Просто вал идет, который надо останавливать. Значит, есть такой вариант – либо мы теряем тридцать тысяч и сдаем Херсон, и потеряв тридцать тысяч, либо второй вариант – отходим, сохранив армию, сохранив технику, сохранив боевые порядки и решаем задачи по дальнейшему успешному проведению операции. Последний вариант, он и сейчас сработал. Естественно он вызывает очень серьезные раздражения, потому что победой это даже сама Украина назвать не может. Потому что мы спокойно отошли, не понеся потерь», – отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что российской армии необходимо выстоять до морозов.

«Правда, это событие имеет некоторые тревожные моменты. Часть войск из этих пятьдесят тысяч, десять Украина оставляет в Херсоне условно, а сорок тысяч могут перебросить. Условно десять тысяч на Донбасс и тридцать тысяч на Запорожье. На сегодняшний день, я полагаю, это что-то будет типа Курской битвы. Запорожское направление становится основополагающим. Почему, потому что сейчас Украина приложит все силы, чтобы пробиваться к Бердянску, дальше к Азовскому морю, разрезать нашу группировку пополам и отсюда уже соответствующие варианты у них могут быть. Если мы в данном случае выстоим, а нам не нужно переходить в контрнаступление, нам нужно просто выстоять и удержать оборону до морозов, соответственно у нас появляются очень хорошие перспективы для дальнейшего продвижения вперед. Почему? В декабре месяце придет еще 200тыс. мобилизованных», – объяснил военный эксперт.